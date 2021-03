Voi hat ein neues Preismodell eingeführt. Demnach zahlen Abo-Nutzer nur einen Euro am Tag für Elektrotretroller. Als Kampfansage an die Konkurrenz will Voi das aber nicht verstanden wissen. Der schwedische E-Scooter-Anbieter Voi bietet seinen Nutzern jetzt Quartals-, Halbjahres- und Jahrespässe an, die deutlich günstiger sind als die im Sommer eingeführten Tages- und Monatsflatrates. Wer eines der neuen Abomodelle nutzt, soll einen Voi-Elektrotretroller umgerechnet schon ab einem Euro pro Tag fahren können, wie das Handelsblatt berichtet. E-Scooter statt Auto Eine Kampfansage an ...

