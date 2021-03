Vor den heutigen Beratungen zwischen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zur Corona-Krise scheinen sich nur wenige Investoren stärker positionieren zu wollen. So oder so ähnlich erscheint der heutige Start in die neue Handelswoche. Denn die steigenden Infektionszahlen der dritten Corona-Welle sind jedenfalls nicht der Stoff, aus dem Indexsprünge nach oben gemacht werden. Der DAX beendet dabei den Handel noch freundlich mit einem kleinen Plus von 36 Punkten auf 14.657 Punkte. In New York liegt der Dow Jones Industrials derzeit mit 71 Punkten im Plus auf 32.699 Punkten, der Nasdaq 100 legt dagegen deutlicher im Plus mit 2,27 % auf 13.159 Punkte.Bei den Einzelwerten springt auch heute wieder VW (DE0007664039) am höchsten und gewinnt 7,29 % auf 237,60 Euro. Das bei Überschreiten des zentralen Widerstandes des jahrelangen "Dieselgate'-Bodens bei 192,45 Euro vom Januar 2018 ausgelöste Kaufsignal wirkt noch und treibt den Kurs schnurstracks in Richtung seines Allzeithochs bei 262,45 Euro. Der Dampf ist durch Ausmaß und Länge des Bodens enorm, weshalb ein neues Allzeithoch wohl trotz kurzfristige zu erwartender Rücksetzern mehr als wahrscheinlich ist.

