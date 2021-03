DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Februar

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Februar zum ersten Mal seit April vorigen Jahres abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 1,09, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Ökonomen hatten nach dem Factset-Konsens einen Wert von plus 0,68 erwartet. Für den Januar wurde der Indexstand auf plus 0,75 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,66 genannt worden war.

Powell: Fed hat keine Eile mit Schaffung eines digitalen Dollar

Die US-Notenbank hat nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell keine Eile bei der Entscheidung über die Emission eines digitalen US-Dollar. "Weil wir die führende Weltreservewährung haben, müssen wir bei diesem Projekt nichts überstürzen", sagte Powell bei einer von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) organisierten Konferenz. Die Fed müsse nicht die Erste im Markt sein.

Deutsche Stahlproduktion im Februar wieder rückläufig

Der Aufwärtstrend in der deutschen Stahlproduktion hat sich im Februar nicht fortgesetzt. Die Rohstahlerzeugung hierzulande fiel nach Daten der Wirtschaftsvereinigung Stahl zuletzt um 10,4 Prozent auf 3,1 Millionen Tonnen zurück. Die Erholung der Stahlkonjunktur in Deutschland bleibe störanfällig, heißt es in der Mitteilung des Branchenverbandes.

Scholz legt Plan zur Reform der Unternehmenssteuer vor

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat jetzt den lange erwarteten Referentenentwurf für eine Unternehmenssteuerreform vorgelegt und so eine Vereinbarung der Koalition auf den Weg gebracht. Kern des Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts sei die in den Koalitionsausschüssen am 8. März und 3. Juni 2020 beschlossene Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer, die es Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften ermöglicht, wie eine Kapitalgesellschaft besteuert zu werden, teilte das Finanzministerium mit.

Finanzministerium: Mark Branson soll neuer Bafin-Chef werden

Der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, Mark Branson, soll nach dem Willen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) neuer Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) werden. Das gab das Finanzministerium in Berlin bekannt. Der studierte Mathematiker werde sein neues Amt als Präsident der Bafin Mitte des Jahres antreten und damit Felix Hufeld nachfolgen. Die Personalie löste überwiegend positive Reaktionen aus.

Sauter kommt mit Austrittsschreiben Ausschluss aus CSU-Fraktion zuvor

Der unter Korruptionsverdacht stehende langjährige CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter ist mit einer Kündigung seiner Fraktionsmitgliedschaft einem drohenden Ausschluss aus der Fraktion zuvor gekommen. Er wolle nicht, dass die Diskussion über seine Zugehörigkeit zur Landtagsfraktion die Diskussion der kommenden Tage und Wochen präge, schrieb Sauter in einem von ihm am Montag selbst veröffentlichten Brief an CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer. "Daher kündige ich mit sofortiger Wirkung meine Fraktionsmitgliedschaft."

Studie warnt vor europaweiter Bad Bank für faule Kredite

Experten warnen in einer Studie vor der Einrichtung einer europaweiten Bad Bank für notleidende Kredite (NPL). "Eine solche Bad Bank würde angesichts der sehr unterschiedlichen Ausgangslagen in den Mitgliedstaaten ein erhebliches Umverteilungsrisiko in sich tragen", erklärte der Chef des Centrums für Europäische Politik Lüder Gerken dem Handelsblatt, das Einsicht in die Studie hatte.

Lagarde: EZB achtet auf Änderung bei staatlichen Kreditgarantien

Die Europäische Zentralbank (EZB) erfasst nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei der Analyse der Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft auch staatliche Kreditgarantien. "Veränderungen staatlicher Kreditgarantien könnten die Bedingungen der Bankreditvergabe beeinflussen, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der vorgelagerten Indikatoren kommt", schrieb Lagarde in einem auf der EZB-Website veröffentlichten Blog.

China verhängt Sanktionen gegen Bütikofer und weitere Europäer

China hat als Reaktion auf EU-Sanktionen Strafmaßnahmen gegen zehn Europäer und vier Einrichtungen in der EU verhängt. Betroffen von den chinesischen Sanktionen sind unter anderem die deutschen EU-Parlamentsabgeordneten Reinhard Bütikofer (Grüne) und Michael Gahler (CDU) sowie das Mercator Institute for China Studies in Berlin, wie das Außenministerium in Peking mitteilte. Zuvor hatte die EU erstmals seit drei Jahrzehnten Sanktionen gegen China wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren verhängt.

