NEW YORK (dpa-AFX) - Die sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt haben am Montag auch den New Yorker Aktienbörsen geholfen. Unterstützung kam zudem von der weiter sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor knapp zwei Monaten wurden mittlerweile mehr als 100 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht. Damit gingen die Impfungen deutlich rascher voran als gedacht, denn Biden hatte als Zeitraum für diese Menge die ersten 100 Tage seiner Amtszeit und damit Ende April angegeben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine moderaten Anfangsverluste ab und hangelte sich nach oben - zuletzt notierte er 0,48 Prozent höher bei 32 783,60 Punkten, womit er sich nach zwei Verlusttagen wieder etwas stabilisierte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,00 Prozent auf 3952,12 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 2,23 Prozent auf 13 154,56 Zähler an.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es zu Wochenbeginn nur aus der zweiten Reihe. Dass Jetblue eine Wandelanleihe begeben will, drückte die Aktien der Billigfluggesellschaft mit fast acht Prozent ins Minus.

Dagegen sprangen die Anteilscheine von Kansas City Southern um zwölfeinhalb Prozent hoch, während Canadian Pacific Railway um über vier Prozent nachgaben. Der kanadische Eisenbahnkonzern will Kansas City Southern für 25 Milliarden US-Dollar in Aktien und bar übernehmen. So soll das erste Bahnnetz aus einer Hand entstehen, dass Kanada, die USA und Mexiko miteinander verbindet.

Bei T-Mobile US konnten sich die Aktionäre über ein Kursplus von 1,8 Prozent freuen. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom ist von diesem Montag an Mitglied im S&P-100-Index .

Beim den zuletzt schwächelnden Papieren des Elektroautobauers Tesla stand eine deutliche Kurserholung von rund fünfeinhalb Prozent auf über 691 US-Dollar zu Buche. Sie profitierten von Aussagen der bekannten Fondsmanagerin Cathie Wood, die der Aktie bis 2025 einen Anstieg auf 3000 Dollar zutraut./gl/he

US4771431016, US4851703029, CA13645T1003, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014, US8725901040, US78380F1021