Zoom erweitert seine Developer-Plattform. Jetzt lässt sich der Dienst auch in externe Anwendungen einbinden. Entwicklerinnen und Entwickler können Zoom jetzt in ihre Anwendungen integrieren. Zoom hat ein Video Software Development Kit (SDK) veröffentlicht. Damit erweitert Zoom die Developer Plattform, über die bisher andere Anbieter ihre Apps in Zoom integrieren konnten. Bis zu 10.000 Minuten pro Monat sind kostenlos, darüber hinaus wird pro Minute abgerechnet. Für 1.000 Dollar pro Jahr sind 30.000 ...

