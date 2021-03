NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben nach den jüngsten Verlusten am Montag wieder zugelegt. So stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zuletzt um 0,26 Prozent auf 131,57 Punkte. Im Gegenzug sank deren Rendite auf 1,68 Prozent. Daten zum heimischen Immobilienmarkt hatten ebenso wenig einen erkennbaren Kurseinfluss wie Reden von US-Notenbankchef Jerome sowie US-Finanzministerin Janet Yellen.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am amerikanischen Rentenmarkt. In der vergangenen Woche waren die Kurse noch deutlich gefallen. In der zehnjährigen Laufzeit war die Rendite bis auf 1,75 Prozent und damit den höchsten Stand seit Anfang 2020 geklettert./gl/he