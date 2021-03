Bulgarien bietet BioNTech die Zusammenarbeit bei der Herstellung von Corona-Impfstoffen an. Das Mainzer Unternehmen ist aktuell dabei, seine Produktionskapazitäten auszubauen. Erst Anfang Februar lief die Herstellung im einstigen Behring-Standort in Marburg an. Die Aktie arbeitet sich derweil wieder nach oben.Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow hat am Montag in einem Telefonat mit BioNTech-Gründer Ugur Sahin die "langjährige Tradition" seines Landes bei der Herstellung von Arzneimitteln und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...