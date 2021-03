Freiburg (ots) - (...) Es ist das erste Mal seit mehr als drei Jahrzehnten, dass Brüssel solche Strafmaßnahmen gegen Peking ausspricht. Doch wie so vieles, was die 27 Mitgliedsstaaten beschließen, ist auch jener scheinbar historische Schritt vor allem eine Kompromisslösung. Als wolle man sagen: Zwar können wir Chinas Menschenrechtsverbrechen gegen die Uiguren nicht einfach hinnehmen, doch so richtig provozieren wollen wir die Volksrepublik auch wieder nicht. (...) http://mehr.bz/gyci (BZ-Plus)



