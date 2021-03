Konnte der Elektroautobauer Tesla zwar auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken, stand die Aktie in diesem Jahr bereits der ein oder anderen Herausforderungen gegenüber. Wie Fondsmanager Per Lekander erklärt, befindet sich der Anteilsschein in einer Blase, deren Platzen bevorsteht.? Short-Position gegen Tesla? Statt Tesla könnten etablierte Unternehmen gewinnen? Vergleich mit Dotcom-BlaseTesla-Aktie beendet 2020 erfolgreich - Quartalszahlen enttäuschenDas vergangene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...