"Die Unfreiheit im fernen Osten kann der freie Westen nicht kommentarlos hinnehmen. Es wird höchste Zeit, Sorgen klar zu benennen und Stoppschilder aufzustellen. Die Unterdrückung der Uiguren bot dafür nun den Anlass. Aber gemeint ist ja viel mehr. Es ist die Warnung: Wir nehmen wahr, was bei Euch passiert, und das, was wir sehen, widerspricht dem, was uns wichtig ist - dem Drang der Menschen nach Freiheit, Selbstbestimmung, Teilhabe und Mitsprache. (.) Schon lange haben die USA auf eine gemeinsame Position des Westens gegenüber China gedrängt. Diese könnte jetzt Gestalt annehmen."