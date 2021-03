Volkswagen: Zurück zu alter Stärke?

Die Aktie von Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) wurde im Zuge des Corona-Börsen-Crashs im ersten Quartal 2020 kräftig zurückgeschlagen, verzeichnete aber seitdem eine beeindruckende Kurs-Rallye. Dabei zündete die Aktie in der vergangenen Woche nochmals den Turbo. Zeitweise notierten die im DAX notierten Vorzugsaktien so hoch wie zuletzt im Jahr 2015, und die Stammaktien erreichten vorübergehend das Kursniveau von 2008.

Dass die Volkswagen-Aktie bei Anlegern derzeit so heiß begehrt ist wie schon lange nicht mehr, hat gleich mehrere Gründe. Volkswagen präsentierte am vergangenen Dienstag, 16. März, die Geschäftszahlen für 2020, die überraschend gut ausfielen. Vor allem die Entwicklung der Kernmarke VW Pkw sorgte dabei für Zuversicht, dass der Konzern mehr und mehr zu alter Stärke zurückfindet.

VW Pkw wieder in der Gewinnspur

So hat es VW Pkw im zurückliegenden Jahr mit einem starken zweiten Halbjahr doch noch in die Gewinnzone geschafft. Vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen durch die Dieselaffäre verzeichnete die Kfz-Sparte einen Gewinn von 454 Mio. Euro. Lange wurde darüber spekuliert, ob die Wolfsburger hier noch den Wechsel in die operative Gewinnzone schaffen.

Diese Nachricht wurde von Anlegern sehr positiv aufgenommen, auch wenn die Corona-Krise trotzdem ihre Spuren in den Geschäftszahlen von Volkswagen hinterlassen hatte. So brach der Konzernumsatz 2020 gegenüber dem Vorjahr um 11,8 Prozent auf 222,9 Mrd. Euro ein, und beim Nettogewinn wurde ein Minus von 37,1 Prozent verzeichnet (8,8 Mrd. Euro).

Positiver Ausblick für 2021

Doch damit dürfte Volkswagen auch schon das Schlimmste hinter sich gebracht haben, wie der positive Ausblick für das laufende Jahr 2021 zeigt. Der Konzern rechnet dieses Jahr wie geplant mit deutlich besseren Geschäften und setzt weiter auch auf Kostensenkungen. Die Erlöse im Konzern und im Pkw-Geschäft sollen 2021 signifikant über dem Vorjahreswert liegen. Die operative Rendite soll am oberen Ende der Spanne von 5,0 bis 6,5 Prozent liegen (2020: 4,8 Prozent). In den Folgejahren könnte der Zielkorridor von 7,0 bis 8,0 Prozent laut VW wieder erreicht werden.

