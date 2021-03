DJ MÄRKTE ASIEN/Abgaben nach Anfangsgewinnen - Schanghai unter Druck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Dienstag. Vor allem die chinesischen Indizes stehen unter Druck. Anfängliche Gewinne konnten trotz guter US-Vorgaben nicht behauptet werden. Der Schanghai-Composite fällt um 1,1 Prozent, der Hongkonger Hang-Seng-Index büßt 1,3 Prozent ein. Hier belaste die Verschärfung der Beziehungen zwischen China den USA, der EU und Kanada, heißt es. Die drei westlichen Staaten haben Sanktionen gegen Peking verhängt wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren. China verhängte als Reaktion ebenfalls Sanktionen gegen die EU.

Auch vor dem Hintergrund der in der vergangenen Woche abgehaltenen Gespräche zwischen den USA und China, die von einer frostigen Atmosphäre gekennzeichnet waren, sorgen sich nun viele Teilnehmer vor einer Verschärfung des Konflikts und negativen konjunkturellen Auswirkungen. "Die Sanktionen bremsen die Risikobereitschaft der Investoren", so Analyst Jin Jing von China Fortune Securities.

Warten auf Powell-Anhörung

Daneben wird mit Spannung auf die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses am Nachmittag gewartet. Laut einem vorbereiteten Text für die Anhörung will Powell die Wirtschaft weiter unterstützen. Die ökonomische Erholung in den USA sei trotz Fortschritten bei weitem noch nicht abgeschlossen, wiederholte er frühere Aussagen.

Ebenfalls deutlicher fallen die Abgaben an den anderen asiatischen Handelsplätzen aus, die von der negativen Entwicklung in China ins Minus gedrückt werden. Für den Nikkei-225 geht es um 0,4 Prozent auf 29.067 Punkte abwärts, nachdem er im frühen Handel schon rund 1 Prozent im Plus gelegen hatte. Auch der Kospi in Seoul (-0,9%) gab anfängliche Gewinne ab.

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P-ASX 200 nach einem Plus im Verlauf mit einem Abschlag von 0,1 Prozent. Vor allem Abgaben bei den Bankenwerten drückten den Index. Der Sektor-Index verlor 0,5 Prozent. Die Versicherungswerte erholten sich dagegen von den Vortagesabgaben, die sie im Zuge der anhaltenden Überschwemmungen in Australien eingefahren hatten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.745,40 -0,11% +2,40% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.067,49 -0,37% +6,30% 07:00 Kospi (Seoul) 3.006,86 -0,94% +4,64% 07:00 Schanghai-Comp. 3.404,72 -1,12% -1,97% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.513,26 -1,29% +6,29% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.131,05 +0,09% +10,22% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.605,46 -0,70% -0,64% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:40 % YTD EUR/USD 1,1922 -0,1% 1,1934 1,1884 -2,4% EUR/JPY 129,67 -0,1% 129,85 129,15 +2,8% EUR/GBP 0,8622 +0,2% 0,8609 0,8583 -3,5% GBP/USD 1,3828 -0,3% 1,3862 1,3847 +1,1% USD/JPY 108,77 -0,0% 108,81 108,68 +5,4% USD/KRW 1128,95 +0,2% 1126,40 1128,14 +4,0% USD/CNY 6,5103 +0,0% 6,5078 6,5081 -0,3% USD/CNH 6,5083 +0,0% 6,5082 6,5087 +0,1% USD/HKD 7,7669 +0,0% 7,7660 7,7654 +0,2% AUD/USD 0,7687 -0,7% 0,7737 0,7718 -0,2% NZD/USD 0,7080 -0,8% 0,7138 0,7152 -1,5% Bitcoin BTC/USD 53.614,00 -1,7% 54.559,00 57.683,25 +84,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 61,55 0,0% 0,00 +26,4% Brent/ICE 63,96 64,62 -1,0% -0,66 +23,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,41 1.739,72 -0,2% -3,30 -8,5% Silber (Spot) 25,57 25,78 -0,8% -0,21 -3,1% Platin (Spot) 1.177,50 1.186,33 -0,7% -8,83 +10,0% Kupfer-Future 4,09 4,14 -1,2% -0,05 +16,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 01:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.