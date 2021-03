DJ Nemetschek will 2021 mindestens hohes einstelliges Wachstum

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarehersteller Nemetschek SE strebt für das laufende Jahr weiteres Umsatzwachstum an. Nach einem Plus von 7,2 Prozent auf 597 Millionen Euro im vergangenen Jahr soll es 2021 währungsbereinigt mindestens mit einer hohen einstelligen Rate nach oben gehen, teilte der Hersteller von Software für die Baubranche bei Vorlage endgültiger Jahreszahlen 2020 mit. Zudem wünscht sich Nemetschek eine "hohe Profitabilität" in 2021. Die EBITDA-Marge soll in dem wie bisher angestrebten Korridor zwischen 27 bis 29 Prozent liegen. Im vergangenen Jahr lag die Marge bei 28,9 Prozent.

Dabei verfolgt Nemetschek das Ziel eines weiteren kontinuierlichen Anstiegs der wiederkehrenden Umsätze, der wesentlich durch die Umstellung zu Lösungen auf Cloud und Subskription getrieben werden soll.

Das Unternehmen zeigte sich zuversichtlich, ab 2023 und nach der erfolgreichen Umstellung auf die Cloud ein Wachstum im mittleren Zehnprozentbereich zu erreichen.

Nemetschek steigerte 2020 - wie bereits bekannt - das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 4 Prozent auf 172,3 Millionen Euro. Das Unternehmen berichtete nun neu einen Jahresüberschuss, der aufgrund höherer Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation durch die Übernahmen von Red Giant mit 96,9 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau lag. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,84 Euro (Vorjahr: 0,85 Euro).

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 02:20 ET (06:20 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.