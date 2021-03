Dass die Börse zukünftige Perspektiven in den aktuellen Kursen antizipiert, konnte man zum Wochenbeginn sehr schön bei Infineon sehen. Dabei hatte der Chiphersteller eigentlich nichts Gutes zu melden, doch die Anleger blicken über die aktuellen Probleme hinaus. Denn für das dritte Quartal stellt das Unternehmen signifikante Umsatzeinbußen in Aussicht. Konkret soll es um Ausfälle in einem hohen zweistelligen ...

