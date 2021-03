Der Lockdown in Deutschland wird bis 18. April fortgesetzt. An Ostern schließen dann für mehrere Tage alle Geschäfte. Die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen und Schließung des Einzelhandels war erwartet worden, für die Börse dürfte alles andere keine große Rolle spielen. Die Aktie der Commerzbank könnte es heute zuerst weiter abwärtsgehen. Das liegt auch an einem negativen Analystenkommentar.Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank-Aktie auf "Sell" mit einem Kursziel von ...

