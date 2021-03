The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.03.2021ISIN NameUS20605PAL58 CONCHO RESOURCES 18/48CH0336352734 PFBK SCHW.HYP. 16-21DE000LB01RS4 LBBW STUFENZINS 15/21XS0857872500 ALLIANZ SE BND 12/UNBEFR.DE000DK0SX58 DEKA USD FESTZINS 19/21XS0909788290 VOLKSWAGEN INTL 13/21 MTNUSU02411AB90 AMCOR FIN.USA 18/28 REGSXS0907289978 TELEFONICA EM. 13/21 MTNXS0249239830 SLOWAKEI 06/21 MTNUS44932HAH66 IBM CREDIT 18/23XS1048644907 AIB MRTGE BK 14/21 MTNUS44932HAM51 IBM CREDIT 18/21US44932HAC79 IBM CREDIT 17/22