Der DAX startete gestern mit Verlusten in den Handelstag. Doch diese konnte er noch in der ersten Handelsstunde hinter sich lassen. Trotz neuerlicher Lockdown-Verlängerung ging der DAX mit einem Plus von 0,25 Prozent aus dem Handel. Schlusskurs: 14.657 Punkte. Marktidee: Tesla. Die Tesla-Aktie weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom am 25. Januar markierten Rekordhoch befindet sich der Wert im Korrekturmodus. In fünf Wellen rutschte er bis auf ein 4-Monats-Tief ab. Auf eine dynamische Erholungswelle folgte zuletzt ein Rücksetzer an das 50%-Retracement. Der auf diesem Support am Freitag geformte bullishe Hammer im Kerzenchart hatte im gestrigen Handel Anschlusskäufe zur Folge.