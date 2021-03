Auch Frank Plasberg hat den Lockdown mittlerweile satt. So klang schon die sarkastische Einleitung, die der Moderator am vergangenen Abend bei "Hart aber Fair" wählte. "April April! War nix mit Lockerungen" - stattdessen feile man weiter am "deutschen Speziallockdown". Wenn selbst beim Öffentlich-Rechtlichen Spitzenpersonal der Groschen zu fallen scheint, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...