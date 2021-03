Auch für erfahrene Anleger hat der Aktienmarkt scheinbar immer neue Herausforderungen am Start. Im letzten Jahr erlebten wir den schnellsten Kursrückgang von mindestens 30 % der Geschichte, aber auch die stärkste Erholung auf neue Höchststände seit Bestehen. Die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate stürzten in den negativen Bereich. Es war in vielerlei Hinsicht ein geschichtsträchtiges Jahr. Aber auch 2021 hat bislang einige starke Storys im Gepäck. Die von Reddit angeheizte Rallye der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...