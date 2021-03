Wirtschaftsnachrichten sind für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Aber die meisten wissen oder ahnen, dass es wichtig wäre, sie und damit das weite Feld von Wirtschaft und Finanzen einigermaßen zu verstehen. Schließlich nehmen sie auf vielfältige Weise Einfluss auf unser Leben, und sie lassen sich im Internet-Zeitalter über eine Vielzahl an Medien abrufen. Wie sich die sieben Siegel der Wirtschaftsmedien für jeden öffnen lassen, das verrät Gisela Baur in ihrem Buch "Wirtschaftsnachrichten endlich verstehen". Das Buch ist alles andere als ein langweiliges Werk. Die Autorin erklärt auf 320 Seiten mit großer Anschaulichkeit und oft spielerischer Leichtigkeit. Und zeigt Ihnen, wie Sie als Leserinnen und Leser die in den Medien dargestellten Sachverhalte verstehen, einordnen und nutzen können. Egal ob es sich um einfache oder um komplexe Zusammenhänge handelt: mit einer Vielzahl treffender Beispiele und Vergleiche erläutert Gisela Baur deren Wirkungsweisen und Hintergründe. Dadurch verschafft sie tiefe Einblicke in die vielschichtige Welt der Wirtschaft. Beispiele aus den unterschiedlichsten Medien Aufgelockert wird das alles anhand praktischer Beispiele aus den unterschiedlichsten Medien. Überschriften und Textbeispiele aus Print und Online - von ARD-Boerse über Handelsblatt und FAZ bis Zeit-Online - führen anschaulich in die jeweilige Thematik ein. Gisela Baur erklärt locker und humorvoll, wie man und frau Wirtschaftsnachrichten lesen, verstehen und auswerten kann. Und wie jede Leserin und jeder Leser seinen persönlichen Nutzen erzielen kann. Für die ie Geldanlage, das Familienbudget und natürlich auch die politische Meinungsbildung. Das Buch ist übersichtlich in vier Teile gegliedert: Die reale ...

