Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad veröffentlicht Geschäftsbericht für das Jahr 2020



23.03.2021 / 09:00

Deutliche Steigerung des Jahresergebnisses nach HGB und IFRS

NAV Steigerung +80% Frankfurt am Main, den 23. März 2021 - Die Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5, HPBK.GR) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Die Heliad hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss nach HGB-Rechnungslegung in Höhe von EUR 16 Mio. (Vj: EUR -3,9 Mio.) erzielt, welches eine positive Veränderung von rund EUR 20 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Dieses sehr gute Resultat wurde insbesondere durch einen Teilverkauf des Aktienbestandes an der börsennotierten flatexDEGIRO AG (vormals flatex AG) sowie durch die Gesamtveräußerung der Anteile an der AlphaPet Ventures GmbH erreicht. Das Periodenergebnis nach IFRS-Rechnungslegung fiel mit EUR 57,3 Mio. um EUR 46 Mio. höher aus als im Vorjahr (EUR 11,3 Mio.). Maßgeblich zum sehr guten Periodenergebnis trug die Neubewertung der börsennotierten Anteile an der flatexDEGIRO AG, welche im Geschäftsjahr mit +159 % sich positiv entwickelt haben, bei. Zum 31.12.2020 verfügt die Heliad über liquide Mittel in Höhe von EUR 24,5 Mio. (Vj: EUR 1,2 Mio.). Das Eigenkapital der Gesellschaft nach IFRS beträgt EUR 129,9 Mio. (Vj: EUR 72,7 Mio.) und erreicht eine Eigenkapitalquote von 98,9% (Vj: 99,2%). Der Net Asset Value der Heliad zum 31.12.2020 beträgt EUR 13,28 / Aktie (Vj: EUR 7,39) und hat sich somit um EUR 5,89 / Aktie sehr positiv entwickelt. Der vollständige Geschäftsbericht wird unter www.heliad.com in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht.

Über Heliad

Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke Unternehmen im deutschsprachigen Raum fokussiert. Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel und individuell auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on"-Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Titels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Weitere Informationen zur Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

Kontakt

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0

E-Mail: investor-relations@heliad.com

