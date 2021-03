Für den Dax läuft es in diesen Tagen. Auch der gestrige Start in die neue Handelswoche ließ sich gut für den Index an, auch wenn er nicht ganz an die Rekordjagd der vergangenen Tage anknüpfen konnte. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Solange der Dax oberhalb der Zone 14.200 / 14.000 Punkte notiert, ist alles im grünen Bereich. Sollte es jedoch signifikant unter dieses Niveau gehen, ist Obacht geboten. In der aktuellen Konstellation hat ...

