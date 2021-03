Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig gibt es heute wohl kaum Impulse für das Finanzmarktgeschehen, denn die Leistungsbilanz, die Neubauverkäufe und der Richmond-FED-Index in den USA sorgen in der Regel nicht für größere Bewegungen, so die Analysten der Helaba.Demgegenüber stünden diverse Reden von FED-Vertretern an, so auch von FED-Chef Powell. Zuletzt hätten FOMC-Mitglieder die höheren Renditen als Zeichen eines verbesserten Konjunkturausblicks gewertet und auch Powell habe gestern nicht durchblicken lassen, dass sich die FED wegen des Renditeanstiegs Sorgen mache. Zwar bleibe die Geldpolitik noch auf absehbare Zeit extrem lax, die Finanzierungsbedingungen am langen Ende würden aber wohl weiter "atmen". Das spreche insgesamt für eine steile Zinsstrukturkurve. (23.03.2021/alc/a/a) ...

