DJ EUREX/Bund-Future legt im Verlauf zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Dienstag im Verlauf nach oben. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.47 Uhr um 33 Ticks auf 171,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,76 Prozent und das Tagestief bei 171,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.892 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 135,27 Prozent.

Der Datenkalender ist recht leer, dagegen stehen diverse Reden von Fed-Vertretern auf der Agenda, so von Fed-Chef Powell. Zuletzt hatten FOMC-Mitglieder die höheren Renditen als Zeichen eines verbesserten Konjunkturausblicks gewertet und auch Powell ließ der Helaba zufolge am Vortag nicht durchblicken, dass sich die Fed wegen des Renditeanstiegs Sorgen mache. Zwar bleibt die Geldpolitik noch auf absehbare Zeit extrem lax, die Finanzierungsbedingungen am langen Ende werden aber wohl weiter "atmen". Das spreche insgesamt für eine steile Zinsstrukturkurve in den USA.

