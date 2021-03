DJ PTA-News: Heroes AG: Leadinvestor steigt bei Heroes ein

Göttingen (pta012/23.03.2021/09:00) - Die Heroes AG mit dem Fokus auf der Schaffung innovativer Fan-Experience hat mit der Xeno-Group AG einen Leadinvestor für die Entwicklung der Lifestyle- und Technologiesparte gefunden. Die Xeno-Group AG hat einen verbindlichen LoI über ein Startinvestment in Höhe von 1 Mio. EUR unterschrieben.

Statement der Xeno-Group AG: "Das Investment in Heroes ist für uns an dieser Stelle strategisch wertvoll. Wir beteiligen uns direkt am aufkommenden Trend der Sportindustrie und der rasanten Entwicklung der Technologien im Entertainmentbereich. Gerade in dieser Phase verspricht sich die Xeno-Group viel vom Einstieg, da unsere Analyse in der anfänglichen Marktphase der Heroes AG attraktive Renditen ausgibt."

Die CEO der Heroes AG, Natella Kokaya, zum Einstieg der Xeno-Group: "Durch die strategische Neuorientierung im Lifestyle-Merchandising und Schaffung von attraktiven Investmentoptionen, bietet Heroes den perfekten Einstieg für jeden sport- und entertainmentbegeisterten Investor. Wir freuen uns mit dem Investment die ersten Projekte umzusetzen."

Die Finanzierungsrunde läuft noch bis Mai 2021.

