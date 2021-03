Das als Cable bezeichnete Währungspaar GBPUSD schwankt seit einigen Wochen in eine breiten Tradingrange. Aktuell notiert der Kurs um das untere Ende der Range, was den Fokus zur Chartunterseite richtet. Doch der Kursrutsch ist längst nicht ausgemacht. Kurzfristige Trader sollten sich daher auf der Rangeunterseite auf die Lauer legen. Vielleicht gibt es ein Schnäppchen zu machen. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und legen Sie sich an der richtigen Stelle ...

