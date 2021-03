Guten Morgen, der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 13.673 Punkten vom 26. Februar im unteren Trendkanalbereich und direkt am 50er-EMA in einem Aufwärtstrend. Seit Anfang März notiert der DAX dabei ohne Unterbrechung direkt über dem 10er-EMA und weist damit kurzfristig weitere Stärke auf. Im frühen Handel notiert der DAX am Montagmorgen im Bereich von 14.550 Punkten tiefer. Mit der schwarzen Tageskerze vom ...

