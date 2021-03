Köln (ots) - Zum ersten Mal in diesem Jahr öffneten sich am gestrigen Montag (22.03.2021) bei VOX die Tore zur "Höhle der Löwen". Mit dabei: Hervorragende 11,5 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer und sogar 14,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. In dieser Zielgruppe erreichte VOX somit die Primetime-Marktführerschaft! Insgesamt verfolgten 2,38 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannenden Verhandlungen zwischen den Start-ups und Beauty-Expertin Judith Williams, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau sowie Green-Tech-Investor Nico Rosberg.Über den ganzen Tag erreichte VOX einen sehr guten Marktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Tages-Marktanteil sogar bei 10,0 Prozent und damit gleichauf mit RTL (10,0%) und vor allen anderen Sendern.Schon am nächsten Montag (29.03.21) um 20:15 Uhr wagen sich bei VOX die nächsten mutigen Gründerinnen und Gründer in "Die Höhle der Löwen": Können die Start-ups "BACK'O'FUNNY", "heat_it", "CO'PS", "Khou Khii" und "Zaunkönig" den Deal ihres Lebens machen und frisches Kapital mit nach Hause nehmen?Wer "Die Höhle der Löwen" verpasst hat, kann die Sendung kostenlos auf TVNOW abrufen: https://www.tvnow.de/shows/hoehle-der-loewen-7794 Außerdem zeigen VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 15:10 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung.Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL DATA Alliance/vorläufig gewichtet/Stand: 23.03.2021Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHKatrin Bechtoldt Telefon: 0221-456 74404Magnus Enzmann Telefon: 0221-456 74407Fotowünsche: VOX Bildredaktion Marie-Theres Gühmann Telefon: 0221-45674270Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4870888