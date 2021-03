STOCKLHOLM (dpa-AFX Broker) - Der weltweite Mangel an Halbleitern für die Automobilfertigung hat am Dienstag eine weitere Branchengröße erwischt. Mit dem Kurs der Volvo-Aktien ging es in Stockholm im frühen Handel um knapp 7 Prozent abwärts. In ihrem Fahrwasser verloren auch die Aktien von Traton auf Xetra 2,5 Prozent. Daimler fanden sich mit minus 1,8 Prozent auf dem drittletzten Platz im Dax , in dem Continental mit minus 2,1 Prozent der größte Verlierer waren.

Der schwedische Lkw-Hersteller hatte am Vorabend angekündigt, die Produktion wegen des Mangels an Halbleitern drosseln zu müssen. Analyst Nicolai Kempf von der Deutschen Bank schätzte, dass Volvo im zweiten Quartal 16 000 weniger Lkw produzieren könnte als im Vorjahreszeitraum. Das entspreche neun Prozent der für 2021 prognostizierten Volumina. Allerdings könne es im zweiten Halbjahr zu Nachholeffekten kommen. Unter dem Strich dürften die Gewinnerwartungen für das laufende Jahr um 4 bis 7 Prozent zurückgehen./bek/mis

