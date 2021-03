Evotec: Neuer Deal an Land gezogen

Die Aktie von Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) verzeichnete in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Höhenflug, der sich auch im neuen Jahr 2021 zunächst fortsetzte. So schossen die Papiere zuletzt im Januar auf in der Spitze 43 Euro in die Höhe, womit die Aktie so hoch notierte wie zuletzt im Jahr 2000.

Die anschließende Korrektur bis zeitweise in den Bereich der 30-Euro-Marke könnte nun wieder die Chance zum günstigen Einstieg eröffnen, denn Evotec konnte wieder einmal mit einer neuen Erfolgsmeldung aufwarten, die für Kursfantasie sorgt. Das Biotech- und Forschungsunternehmen gab am Montag bekannt, mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda Pharmaceutical Company Limited (WKN: 853849 / ISIN: JP3463000004) eine Partnerschaft bei der Entwicklung von RNA (ribonucleic acid / Ribonukleinsäure)-Medikamenten einzugehen, im Rahmen der die umfangreiche RNA-Plattform von Evotec genutzt wird.

