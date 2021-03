Der Bausoftwareanbieter Nemetschek rechnet trotz der Corona-Krise weiter mit einem Wachstum mindestens auf Vorjahresniveau und will künftig noch eine Schippe drauflegen. Der Umsatz soll 2021 währungsbereinigt mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte.Analysten hatten zuvor mit rund acht Prozent kalkuliert, im Vorjahr war Nemetschek wie bereits bekannt ohne Zukäufe und Wechselkurse gerechnet um 8,3 Prozent gewachsen. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...