Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den MDAX gegenwärtig etwas getrübt. Das Aktienbarometer verliert 67 Punkte. Die Börsenteilnehmer am hiesigen Aktienmarkt sind derzeit nicht in Kauflaune. Der MDAX verlor leicht um 0,50 Prozent an Wert. Das Börsenbarometer wird nun mit 31.690 Punkten bewertet.

