Linz (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld positiver Aussichten im Kampf gegen die Pandemie dürfte sich das russische BIP-Wachstum im Laufe des Jahres weiter erholen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Vor allem die Exportwirtschaft könnte sich einer Produktionsausweitung der OPEC+ erfreuen. Die Währungshüter der Russischen Zentralbank hätten in ihrer jüngsten Zinssitzung vergangene Woche ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,5% erstmals erhöht, nachdem erst kürzlich ein Zinssenkungszyklus für beendet erklärt worden sei. Die zuletzt stärkeren Rubel-Notierungen würden darauf hindeuten, dass die Marktakteure einiges an Optimus eingepreist hätten, wobei ein mehrmonatiges Tief nahe EUR/RUB (Russischer Rubel) 86,50 markiert worden sei, nachdem das Währungspaar zu Beginn der Infektionswelle im November in der Spitze 94er-Werte erreicht habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...