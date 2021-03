Graz (ots) - Das Volks-Rock'n'Roller Fan-Festival auf dem Open Air Gelände der Messe München am 06.08.2022Liebe Andreas Gabalier-Fans, liebe Freunde des Volks-Rock'n-Roll!Das Jahr 2020 war gekennzeichnet durch das Auftreten der COVID-19 Pandemie und beeinflusste das gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben auf das Äußerste. Seit nun mehr als 12 Monaten sind die genannten Bereiche von Einschränkungen und Verboten betroffen, insbesondere der Live-Entertainment Sektor, der absolut zum Stillstand gekommen ist.Die weitere Entwicklung der momentanen Lage für 2021 kann nur sehr schwer eingeschätzt werden und lässt viele Fragen offen, die nicht nur Veranstalter, sondern jeden Einzelnen vor völlig neue Herausforderungen stellt, die es gemeinsam zu bewältigen gilt und das positive Zutun jedes Einzelnen erfordern.Es ist zurzeit völlig unklar, ab wann der Live-Entertainment Sektor sich wieder in Richtung Öffnung bewegen wird bzw. unter welchen Voraussetzungen 2021 Live-Events überhaupt stattfinden könnten. Anzunehmen ist aber mit Sicherheit, dass dieser Sektor der letzte sein wird, der von Lockerungen bzw. einer weitgehenden Öffnung betroffen sein wird.Die Möglichkeit der Durchführung einer Veranstaltung ist also ausschließlich von Faktoren abhängig, die nicht im Einflussbereich des Veranstalters liegen und deren Entwicklung und zeitliches Fortschreiten nicht kalkulierbar bzw. vorhersehbar ist. Die damit verbundenen Unsicherheiten betreffen nicht nur Veranstalter, sondern auch Sie als Ticketinhaber, da auch Sie Ihre Planungen für einen Eventbesuch rechtzeitig treffen müssen.Aber auch wesentliche Überlegungen zur Erlebnisqualität eines Events möchten wir dabei nicht außer Acht lassen. Wir sind der Meinung, dass mögliche Einschränkungen, sei es eine allgemeine Maskenpflicht oder Ähnliches, die Erlebnisqualität dieses Mega-Events massiv beeinträchtigen würden und wir dies Ihnen, geschätzten Gäste, unter keinen Umständen zumuten wollen.Auf Grund dieser Gegebenheiten haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, dass für den 31. Juli 2021 geplante ANDREAS GABALIER Volks-Rock'n-Roller Fan-Festival auf dem Open-Air-Gelände der Messe München auf den Samstag, 06. August 2022 zu verlegen.Alle Tickets behalten selbstverständlich weiterhin ihre Gültigkeit für den neuen Termin!Der Künstler selbst, das Management und der Veranstalter sind davon überzeugt, mit dieser Verschiebung eine vernünftige Entscheidung getroffen zu haben. Wir bedanken uns bei allen Volks-Rock'n-Roll-Fans für Ihre Geduld, Verständnis und Vertrauen und freuen uns auf ein grandioses, ungetrübtes LIVE-Wiedersehen am Samstag, 06. August 2022 in München.Info: www.leutgebgroup.com (http://www.leutgebgroup.com)Tickets: www.eventim.deKontakt Leutgeb Entertainment Group: ticketing@leutgebgroup.comDas Volks-Rock'n'Roller Fan-FestivalEs wird dies die größte Fanvereinigung in der Geschichte des Volks-Rock \u0301n \u0301Roll sein, wenn Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Nationen zu einem einzigartigen Konzert mit völlig neuen Dimensionen zusammengeführt werden und ein unvergessliches Konzerterlebnis vermittelt wird. Begleitet wird dieses unvergleichliche Event von einem umfangreichen Rahmenprogramm, das unter anderem eine ausgedehnte Fanmeile, einen Vergnügungspark, Biergärten, Trachtenstände und ein spezielles Kinderprogramm beinhaltet. Damit wird diese ANDREAS GABALIER Volks-Rock \u0301n \u0301Roller Show 2022 als Entertainment der Extraklasse perfekt komplettiert und verleiht diesem Event den leichten Hauch eines menschenverbindenden Volksfestes.Das Fan-Festival beginnt um 10 Uhr. Der Zutritt ist aus Sicherheitsgründen NUR mit einem gültigen Konzertticket möglich! Der Einlass auf das Konzertgelände beginnt mit gültigem Konzertticket um 16 Uhr. Diese einzigartige Show von ANDREAS GABALIER definiert die Bereiche des Machbaren auf dem Eventsektor völlig neu und stellt auch für den Künstler einen Meilenstein in seiner bisherigen beispiellosen Karriere dar, indem das Volks-Rock \u0301n \u0301Roller Fan-Festival den Start in die nächste Erfolgsdekade von Andreas Gabalier symbolisiert.Wenn ANDREAS GABALIER am 06. August 2022 die exklusiv für dieses Event entworfene 120-Meter-Bühne betritt und zum Mikrophon greift, wird es für die Madln und Buam in Dirndl und Lederhos \u0301n kein Halten mehr geben. Das Bühnen-Design stammt aus dem Hause der Leutgeb Entertainment Group und wird durch ihre imposanten Ausmaße und die geplante äußerst aufwändige Ton-, Licht-Laser-, Pyro- und LED-Technik bei den Konzertbesuchern für endloses Staunen sorgen und unvergessliche akustische und visuelle Eindrücke hinterlassen.Das Volks-Rock \u0301n \u0301Roller Fan-Festival als eines der größten Open-Air-Konzerte in der deutschsprachigen Eventgeschichte ist 2022 DIE große Sensation und das Highlight von Andreas Gabalier im deutschsprachigen Raum. ANDREAS GABALIER wird wie gewohnt seine zahllosen Fans begeistern und die Tatsache, dass Musik verbindet und als universelle Sprache gilt, erlebt man selten so intensiv, wie auf Konzerten von Andreas Gabalier.Tickets ab sofort wieder aufwww.eventim.dewww.oeticket.comwww.ticketcorner.chund bei allen bekannte Vorverkaufsstellen erhältlich!Pressekontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHJanine Schwarz | Marketingleitung+43 (0)3135 53577 3629marketing@leutgebgroup.comwww.leutgebgroup.comOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/4871004