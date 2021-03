Vom Reifenhersteller über Software-Spezialist bis hin zum Biogas-Erzeuger: Mit diesen und weiteren Verkäufen konnten Rückflüsse für mehrere RWB-Fonds generiert werden. Anleger profitieren zudem von der Innovationskraft von Zielunternehmen.Exits: RWB-Fonds generieren hohe RückflüsseVor einigen Jahren ein noch recht unbekannter Player mit Potenzial, heute Marktführer - so kann es gehen, wenn Private-Equity-Manager Beteiligungen an aussichtsreichen Unternehmen erwerben und diese mit Know-how und Kapital umfangreich unterstützen. Ziel von Private-Equity-Beteiligungen ist es generell, das jeweilige Unternehmen aufzuwerten und zu einem nachhaltigen Erfolg zu führen. Das ist auch mit TeamSystem - einem italienischen IT-Unternehmen - gelungen. Das Unternehmen hat eine Software für Verwaltungsprozesse entwickelt: "Das Besondere: Die Software kann modular und je nach Branche individuell zusammengestellt werden. Denn, ein kleines Fitnessstudio hat andere Ansprüche an seine Administration als etwa ein Zwischenhändler von Baumaterialien", so die RWB Group, die über Zielfonds an dem Unternehmen beteiligt ist. Wie die in Oberhaching ansässige Gesellschaft mitteilt, engagiert sich dort der Private-Equity-Manager HgCapital seit dem Jahr 2010. Dieser konnte demnach TeamSystem erfolgreich am Markt etablieren und schließlich zum Marktführer aufsteigen lassen. Laut RWB Group kam es kürzlich zum Exit, wovon Anleger profitieren können. So seien nach dem Verkauf mehr als 500.000 Euro an die Fonds RWB International III und IV sowie den RWB Cost Average zurückgeflossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...