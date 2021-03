ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie der Deutschen Telekom nach den zum Kapitalmarkttag von T-Mobile US veröffentlichten Zielen der Tochter auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Bonner Telekomkonzern. Er hob vor allem seine Prognose für den freien Barmittelzufluss an und sieht zudem nun geringere Risiken./ck/ag



ISIN: DE0005557508

