Moody's Analytics hat bei den Global Achievement Awards for AI 2021 in der Kategorie Best Use of AI in Banking or FinTech gewonnen. Mit dieser Auszeichnung wird die Lösung Credit Sentiment Score prämiert, ein KI-gestütztes Tool zur Stärkung von Prozessen zur Kreditbewertung- und -überwachung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210323005192/de/

Unsere Lösung erkennt mithilfe von künstlichen Intelligenztechniken automatisch negative Kreditsignale in den Nachrichten. Kreditgeber und Investoren nutzen diese Informationen bei Kreditentscheidungen und als Teil der laufenden portfoliobezogenen Risikoüberwachung, da sie die Kreditqualität vieler verschiedener Unternehmen bewerten müssen.

Signale für Kreditnot tauchen in den Nachrichten bereits sechs Monate oder sogar noch früher vor wichtigen Kreditereignissen auf. Dieses Instrument sensibilisiert für diese Signale, sodass sie während des gesamten Kreditlebenszyklus in die Entscheidungsfindung einbezogen werden können.

"Die Nachverfolgung kreditrelevanter Nachrichten hat sich insbesondere außerhalb des Berichterstattungszyklus für die Überwachung von Unternehmen als unschätzbare Hilfe erwiesen. Mit unserer Lösung kann dies viel schneller, umfassender und kostengünstiger als bisher gemacht werden", so Nihil Patel, Managing Director bei Moody's Analytics. "Wir fühlen uns geehrt über den Gewinn dieses Preises, der auszeichnet, wie wir neue Technologien mit der einzigartiger Daten- und Kreditexpertise von Moody's kombinieren, um unseren Kunden bei besseren Kreditentscheidungen zu helfen."

Das preisgekrönte Angebot ist Teil der Lösungssuite rund um Kreditprüfung und -überwachung von Moody's Analytics.

Erfahren Sie mehr über diese Auszeichnung, die eine weitere branchenweite Anerkennung für Moody's Analytics darstellt.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Global Achievement Awards for AI.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Technologieeinsatz helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden, preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder per Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in mehr als 40 Ländern präsent ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210323005192/de/

Contacts:

JUSTIN BURSZTEIN

Moody's Analytics Communications

+1.212.553.1163



Moody's Analytics Media Relations

moodysanalytics.com

twitter.com/moodysanalytics

linkedin.com/company/moodysanalytics