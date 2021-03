Traditionell zählt die Salzgitter-Aktie (ISIN: DE0006202005; WKN: 620200) mit zu den volatilsten Titeln auf dem deutschen Kurszettel. Hierbei reagierte das Papier historisch besonders stark auf konjunkturelle Schwankungen innerhalb der Stahlbranche, da diese ebenfalls sehr ausgeprägt sind. Wurde der Anteilschein beispielsweise Anfang 2003 im Bereich der Marke von sechs Euro gehandelt, so stieg der Kurs im Sommer 2007 in der Spitze bis auf knapp 160 Euro. Eine ähnliche Aufwärtsentwicklung zeichnet sich auch seit März 2020 ab, wobei sich der Kurs von seinem Zwölfmonatstief, welches er am 23. März 2020 bei 8.17 Euro markierte, bis zum 15. März 2021 in der Spitze bis auf 27.35 erholte.Auch wenn Salzgitter weit davon entfernt ist, zu einem nachhaltigen Wachstumsunternehmen zu werden und sich die zunehmend ökologische Ausrichtung nur langfristige Investoren, die nach ESG-Kriterien agieren, anziehen sollte, so bleibt die Aktie dennoch für mittelfristig orientierte Anleger attraktiv. Dies liegt zum einen an der Stahlpreisentwicklung, die angesichts des Wirtschaftswachstums in den USA und China noch für weitaus positivere Überraschungen sorgen könnte. Zum anderen aber auch an der 25 %-Beteiligung an dem Kupferspezialisten Aurubis, dessen Marktwert sich aktuell auf 750 Millionen Euro beläuft, wobei die gesamte Salzgitter AG an der Börse gerade einmal 1.4 Milliarden wert ist und das Kerngeschäft rein rechnerisch eigentlich für einen Preis von 650 Millionen Euro zu haben ist.

