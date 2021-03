Märkte am Dienstag: DAX holt Luft - Scharfe Korrektur bei VW-Aktie

An der Frankfurter Börse ist die Stimmung am Dienstagmittag etwas eingetrübt, denn der deutsche Lockdown geht weiter und wird über Ostern nochmals kurzfristig verschärft. Deshalb dürfte die Konjunktur-Erholung hierzulande langsamer voranschreiten als bislang erhofft. Der DAX setzt am Dienstagmittag um zeitweise 0,2 Prozent leicht zurück. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt aber intakt.

DAX -0,2% 14.623 MDAX -0,3% 31.752 TecDAX +0,2% 3.413 SDAX -0,9% 15.171 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.825

Gewinnmitnahmen sorgen für VW-Abverkauf

Am Dienstagmittag gibt es im DAX 14 Gewinner und 16 Verlierer. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über vier Prozent nach unten.

Der deutsche Oster-Lockdown sorgt dafür, dass sich die Konjunktur-Erholungserwartungen wieder eingetrübt haben, was am Dienstagmittag auf die Kurse von Unternehmen aus der Auto-Branche drückt. Allerdings dürfte die scharfe Korrektur bei Volkswagen auch auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein.

Die Vorzugsaktien von Volkswagen haben seit Jahresanfang - trotz des heutigen Rückschlags - um rund 50 Prozent zugelegt. Der Aufwärtstrend dürfte sich hier in Kürze fortsetzen, denn der DAX-Konzern konnte zuletzt mit guten Nachrichten aufwarten.

