DJ Siemens Energy kooperiert mit Aker Carbon Capture bei Co2-Bindung

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy hat mit der norwegischen Aker Carbon Capture ASA eine Grundsatzvereinbarung geschlossen, um Lösungen für die Abscheidung von Kohlendioxid zu entwickeln. Die Systeme sollen an Gasturbinen und in Gaskraftwerken Verwendung finden und das klimaschädliche CO2 auffangen, wie die Unternehmen mitteilten. Bei der Zusammenarbeit gehe es um die Optimierung von Technologien und um die Beschleunigung von Projekten weltweit. Zunächst wollen sich die Partner auf Gaskraftwerke in Europa konzentrieren und diese mit der CO2-Abscheidung und -Speicherung umweltfreundlicher machen.

March 23, 2021 07:02 ET (11:02 GMT)

