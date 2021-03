Der DAX zeigt sich im Bereich von 14.600 Punkten müde. Die Medien berichten von neuen Corona Lockdown Beschlüssen, die die Konsumlaune der Bürger bremsen werden. Zudem fürchtet die Wirtschaft eine Insolvenzwelle in großem Ausmaß, sobald die hektische Phase vorüber ist. In der Not werfen die Staaten die Druckerpresse an und versuchen zu retten, was nicht ...

