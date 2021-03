Neben dem Elektroauto wird sich auch das Zweirad elektrisieren, vor allem bei Mopeds. Ein Qualitätsführer mit schon ordentlichen Umsätzen ist NIU Technologies aus China, die auch stark in eigene Software investiert haben und daher auch von von Sharingdiensten in Europa genutzt werden. Auch wenn die Wertschöpfung und der technologische Vorteil nicht so groß ist wie beim E-Auto ist der Markt trotzdem interessant, da die Konkurrenz etwas geringer und E-Scooter auch eine Lösung für verstopfte Großstädte sind. Mehr im folgenden Video: ...

