Pressemitteilung der PANDION AG:

PANDION erhält Baugenehmigung für PANDION RISE in Düsseldorf

- Mit 35.000 m2 Gesamtmietfläche und einem Investitionsvolumen von deutlich über 200 Mio. Euro derzeit größtes Gewerbeprojekt von PANDION- Vertrieb beim angrenzenden Projekt PANDION NEXT erfolgreich gestartet

Die PANDION AG (Unternehmensanleihe, WKN: A289YC), ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat die Baugenehmigung für das Büroprojekt PANDION RISE an der Völklinger Straße in Düsseldorf-Unterbilk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...