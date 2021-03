500.000 Elektroautos sollen 2025 aus dem Seat-Werk in Martorell purzeln. Aber die VW-Tochter will dazu Zusagen von der Europäischen Union. "Future Fast Forward" heißt Seats Programm, um die Elektrifizierung in Spanien anzuführen. Dazu stellte das Unternehmen auf der Jahrespressekonferenz ehrgeizige Ziele und die Skizze eines E-Kleinwagens vor. Das noch namenlose Fahrzeug soll 2025 von den Bändern in Barcelonas Peripherie laufen und 20.000 bis 25.000 Euro kosten. Zusätzlich will der Seat-Vorstandsvorsitzende Wayne Griffith "urbane ...

Den vollständigen Artikel lesen ...