DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CO.DON AG INH. O.N. CNWK DE000A1K0227 23.03.2021 14:00 CET
START RESTART AUCTION: 14:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:10
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