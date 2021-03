Durchweg noch besser als von boersengefluester.de gedacht, fallen die Jahreszahlen 2020 von Geratherm Medical aus. So steigerte das Medizintechnikunternehmen die Erlöse um mehr als 38 Prozent auf 27,5 Mio. Euro. Zum Vergleich: Wir hatten mit Umsätzen von knapp 25 Mio. Euro gerechnet. Insbesondere das starke Geschäft mit Fieberthermometern sowie der deutlich höhere Absatz von Lungenfunktionsgeräten ... The post Aktuell zu Ihrn Aktien: Geratherm Medical, FinLab, GK Software appeared first on Boersengefluester.

