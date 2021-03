Moku:Go umfasst einen Komplettsatz an Instrumenten und Funktionen, die Studenten der Natur- und Ingenieurwissenschaften helfen sollen, die traditionellen Grenzen der Lehre in Laboren und Klassenzimmern zu überwinden

Das im Bereich der softwaredefinierten Präzisionsmesstechnik innovativ tätige Unternehmen Liquid Instruments hat heute die tragbare Komplettplattform Moku:Go vorgestellt, die das Ingenieurlabor überall einsetzbar macht und ein neues Zeitalter der wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Ausbildung an Universitäten auf der ganzen Welt einleiten soll.

Moku:Go meets the increasing demand for remote learning solutions and a more hands-on experience both in and out of the classroom to support the next generation of engineers and scientists. (Photo: Business Wire)