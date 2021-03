Am 23. Februar konnte der Zucker Future im Tagesverlauf noch ein Hoch bei 17,52 Cent markieren. Das war der höchste Stand seit April 2017. Doch die Produzenten haben recht behalten: im Vorfeld des Hochs bereits short positioniert ging es die letzten Wochen nur nach unten.Vier Tage in Folge hat der Zucker-Future an der US Intercontinental Exchange im Minus geschlossen. Gestern wurde auch noch ein sechs Wochentief erreicht. Die schwachen Energie-Märkte haben die Abwärtsbewegung im Zucker beschleunigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...