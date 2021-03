Langenberg (ots) - Auf Grund von Antennenumschaltungen am Sender Langenberg wird ab 23. und 24. März der UKW und DAB+-Empfang im Gebiet Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/Bonn gestört bzw. kurzzeitig unterbrochen sein.Umschaltung auf Antenne Rommel: 23.3.2021, 21:15 UhrRückschaltung auf Antenne Hordt: 24.3.2021, 21:15 Uhr(Die Umschaltung beträgt jeweils ca. 2 Minuten)Betroffen sind folgende Kanäle und Programme:UKW1Live (106,7 MHz)WDR 2 (99,2 MHz)WDR3 (95,1 MHz)WDR4 (101,3 MHz)WDR5 (88,8 MHz)Cosmo (103,3 MHz)DKultur (96,5 MHz)Standort BärbelkreuzWDR3 (97,3 MHz)WDR4 (104,4 MHz)Standort MonschauWDR3 (98,2 MHz)WDR4 (91,9 MHz)Standort BonnDLF Kultur (106,1 MHz)Standort KleveWDR2 RR (93,3 MHz)WDR3 (97,3 MHz)WDR4 (101,7 MHz)WDR5 (99,7 MHz)Standort Münster NottulnWDR3 (89,7 MHz)WDR4 (100,0 MHz)Standort IbbenbürenWDR3 (97,3 MHz)WDR4 (99,5 MHz)DAB+Kanal 11D1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / Wu), WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmoKanal 5 C, 9BDigital Radio Deutschland / PrivatePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 / 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4871503