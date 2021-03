Die Öl- und Heizölpreise geben am Dienstag weiter nach. Im Laufe des Vormittags kommen die Ölbörsen erneut ins Rutschen und Brent Rohöl sackt auf knapp 62 Dollar je Barrel - den tiefsten Stand seit 12. Februar. Die Heizölpreise in der DACH-Region ziehen nach und fallen zunächst um durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter. Am Nachmittag sind bei anhaltend schwacher Börsentendenz weitere Abschläge ...

